Подзорова (Козлова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова (Козлова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Козлов Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1845

Дочь: Подзорова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Подзоров Федор Афиногенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1853

Сын: Подзоров Иван Федорович

Отец ребёнка: Подзоров Федор Афиногенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Федор Афиногенович

Смерть
Неизвестно