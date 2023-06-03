Подзорова (Козлова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Козлов Иван Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1845
Дочь: Подзорова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Подзоров Федор Афиногенович
Рождение ребёнка
27.07.1853
Отец ребёнка: Подзоров Федор Афиногенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно