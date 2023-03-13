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Соболевъ Ефимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Соболевъ Петръ

Мать: Соболева Фекла

Бракосочетание
01.07.1892

Жена: Соболева Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1892

Дочь: Соболева Фекла

Мать ребёнка: Соболева Ксенія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1893

Сын: Соболевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Соболева Ксенія

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
16.06.1896

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Соболева Ксенія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.10.1899

Жена: Анастасия Васильева

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