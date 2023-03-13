Соболевъ Ефимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Соболевъ Петръ
Мать: Соболева Фекла
Бракосочетание
01.07.1892
Жена: Соболева Ксенія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1892
Дочь: Соболева Фекла
Мать ребёнка: Соболева Ксенія
Рождение ребёнка
02.11.1893
Сын: Соболевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Соболева Ксенія
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
16.06.1896
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Соболева Ксенія
Бракосочетание
17.10.1899
Жена: Анастасия Васильева