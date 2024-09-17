Никита Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Никитич

Никита Никитич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1765 г.р.

Мать

Вычислено 1767 г.р.

Жена

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Носков Никита Федорович

Мать: Носкова Агрипина Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 7 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: Кашина (Носкова) Мария Никитична

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 30
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: Дунаева Ирина Никитична

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Сын: Лебедев Василий Никитич

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 98
Смерть
После 1816

Мы используем куки для улучшения работы сайта.