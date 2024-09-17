Никита Никитич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 7 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: Кашина (Носкова) Мария Никитична
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 30
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Дунаева Ирина Никитична
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 98
Смерть
После 1816