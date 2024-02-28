Никита Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: Федор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Илья Никитич
Мать ребёнка: Агрофена Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Федор Никитич
Мать ребёнка: Агрофена Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Агафья Никитична
Мать ребёнка: Агрофена Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Надежда Никитична
Мать ребёнка: Агрофена Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Никита Никитич
Мать ребёнка: Агрофена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1825