Никита Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Федорович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1750 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1770 г.р.

Дети

Вычислено 1793 г.р.
Вычислено 1795 г.р.
Вычислено 1799 г.р.
Вычислено 1804 г.р.
Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: Федор Иванович

Мать: не указана

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Илья Никитич

Мать ребёнка: Агрофена Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Федор Никитич

Мать ребёнка: Агрофена Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Агафья Никитична

Мать ребёнка: Агрофена Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Надежда Никитична

Мать ребёнка: Агрофена Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Никита Никитич

Мать ребёнка: Агрофена Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1825
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