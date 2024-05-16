Шевченко Василий Михайлович 02.04.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко Василий Михайлович

Место рождения

с. Ильич, КЧР

Дата рождения

02.04.1929

Дата смерти

02.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ильич, КЧР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко (Федько) Вера Даниловна

Рождение ребёнка
08.12.1953

Сын: Шевченко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шевченко (Федько) Вера Даниловна

Рождение ребёнка
29.04.1959

Дочь: Харламова (Шевченко) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Шевченко (Федько) Вера Даниловна

г. Карачаевск
Рождение ребёнка
21.08.1971

Сын: Шевченко Станислав Васильевич

Мать ребёнка: Шевченко (Федько) Вера Даниловна

Смерть
02.10.1993
г. Карачаевск

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