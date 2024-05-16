Шевченко Василий Михайлович
Место рожденияс. Ильич, КЧР
Дата рождения02.04.1929
Дата смерти02.10.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ильич, КЧР
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1953
Сын: Шевченко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шевченко (Федько) Вера Даниловна
Рождение ребёнка
29.04.1959
Дочь: Харламова (Шевченко) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Шевченко (Федько) Вера Даниловна
г. Карачаевск
Рождение ребёнка
21.08.1971
Сын: Шевченко Станислав Васильевич
Мать ребёнка: Шевченко (Федько) Вера Даниловна
Смерть
02.10.1993
г. Карачаевск