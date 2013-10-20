Шевченко (Федько) Вера Даниловна
Место рожденияс. Исправная, КЧАО, Ставропольский край
Дата рождения28.03.1928
Дата смерти20.10.2013
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928
Отец: Федько Данил
Мать: не указана
с. Исправная, КЧАО, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1953
Сын: Шевченко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шевченко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
29.04.1959
Дочь: Харламова (Шевченко) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Шевченко Василий Михайлович
г. Карачаевск
Рождение ребёнка
21.08.1971
Сын: Шевченко Станислав Васильевич
Отец ребёнка: Шевченко Василий Михайлович
Смерть
20.10.2013
г. Карачаевск