Шевченко (Федько) Вера Даниловна 28.03.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко (Федько) Вера Даниловна

Место рождения

с. Исправная, КЧАО, Ставропольский край

Дата рождения

28.03.1928

Дата смерти

20.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928

Отец: Федько Данил

Мать: не указана

с. Исправная, КЧАО, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
08.12.1953

Сын: Шевченко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шевченко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
29.04.1959

Дочь: Харламова (Шевченко) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Шевченко Василий Михайлович

г. Карачаевск
Рождение ребёнка
21.08.1971

Сын: Шевченко Станислав Васильевич

Отец ребёнка: Шевченко Василий Михайлович

Смерть
20.10.2013
г. Карачаевск

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