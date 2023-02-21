Levey (Terman) Jean
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1915
Дата смерти11.07.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915
Отец: Terman Abraham
Мать: Terman Paula
Рождение ребёнка
12.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Levey Cyril D
Cleveland, Ohio
Рождение ребёнка
14.09.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Levey Cyril D
Cleveland, Ohio
Работа или профессия
Неизвестно
Realtor
Смерть
11.07.1962
Похороны
1962
Cleveland, Ohio United States