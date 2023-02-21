Levey (Terman) Jean — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Levey (Terman) Jean

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1915

Дата смерти

11.07.1962

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915

Отец: Terman Abraham

Мать: Terman Paula

Рождение ребёнка
12.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Levey Cyril D

Cleveland, Ohio
Рождение ребёнка
14.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Levey Cyril D

Cleveland, Ohio
Работа или профессия
Неизвестно
Realtor
Смерть
11.07.1962
Похороны
1962
Cleveland, Ohio United States
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