Хуопалайнен (Хуттунен) Сарра Матвеевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887
Бракосочетание
14.08.1911
Рождение ребёнка
14.07.1912
Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: (Хуопалайнен) Эльза Петровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1915
Дочь: (Хуопалайнен) Айно-Мария Петровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1917
Дочь: (Хуопалайнен) Лемпи Петровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович
Смерть
Неизвестно