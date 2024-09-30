Хуопалайнен (Хуттунен) Сарра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Хуттунен) Сарра Матвеевна

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

01.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887

Отец: Хуттунен Матвей Матвеевич

Мать: Хуттунен (Воути) Катарина Тобиасовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
14.08.1911

Муж: Хуопалайнен Петр Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1912

Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович

Новоселье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.10.1913

Дочь: (Хуопалайнен) Эльза Петровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович

Новоселье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.08.1915

Дочь: (Хуопалайнен) Айно-Мария Петровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович

Новоселье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.04.1917

Дочь: (Хуопалайнен) Лемпи Петровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович

Новоселье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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