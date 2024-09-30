Тикка (Хуттунен) Софья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тикка (Хуттунен) Софья Матвеевна

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

13.05.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1902

Отец: Хуттунен Матвей Матвеевич

Мать: Хуттунен (Воути) Катарина Тобиасовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
21.08.1927

Муж: Тикка Петр Абрамович

Рождение ребёнка
28.02.1928

Дочь: (Тикка) Хильда Петровна

Отец ребёнка: Тикка Петр Абрамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.11.1930

Сын: Тикка Рейно Петрович

Отец ребёнка: Тикка Петр Абрамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.01.1932

Дочь: (Тикка) Лилия Петровна

Отец ребёнка: Тикка Петр Абрамович

Рождение ребёнка
26.04.1936

Сын: Тикка Суло Петрович

Отец ребёнка: Тикка Петр Абрамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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