Тикка (Хуттунен) Софья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1902
Бракосочетание
21.08.1927
Муж: Тикка Петр Абрамович
Рождение ребёнка
28.02.1928
Дочь: (Тикка) Хильда Петровна
Отец ребёнка: Тикка Петр Абрамович
Рождение ребёнка
29.11.1930
Сын: Тикка Рейно Петрович
Отец ребёнка: Тикка Петр Абрамович
Рождение ребёнка
10.01.1932
Дочь: (Тикка) Лилия Петровна
Отец ребёнка: Тикка Петр Абрамович
Рождение ребёнка
26.04.1936
Сын: Тикка Суло Петрович
Отец ребёнка: Тикка Петр Абрамович
Смерть
Неизвестно