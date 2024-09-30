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Тикка Петр Абрамович

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.08.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1901

Отец: не указан

Мать: Тикка (Риккинен) Софья Адамовна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.08.1927

Жена: Тикка (Хуттунен) Софья Матвеевна

Рождение ребёнка
28.02.1928

Дочь: (Тикка) Хильда Петровна

Мать ребёнка: Тикка (Хуттунен) Софья Матвеевна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.11.1930

Сын: Тикка Рейно Петрович

Мать ребёнка: Тикка (Хуттунен) Софья Матвеевна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.01.1932

Дочь: (Тикка) Лилия Петровна

Мать ребёнка: Тикка (Хуттунен) Софья Матвеевна

Рождение ребёнка
26.04.1936

Сын: Тикка Суло Петрович

Мать ребёнка: Тикка (Хуттунен) Софья Матвеевна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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