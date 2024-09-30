Тикка Петр Абрамович
Место рождения
Дата рождения25.08.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1901
Отец: не указан
Бракосочетание
21.08.1927
Рождение ребёнка
28.02.1928
Дочь: (Тикка) Хильда Петровна
Мать ребёнка: Тикка (Хуттунен) Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
29.11.1930
Сын: Тикка Рейно Петрович
Мать ребёнка: Тикка (Хуттунен) Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
10.01.1932
Дочь: (Тикка) Лилия Петровна
Мать ребёнка: Тикка (Хуттунен) Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
26.04.1936
Сын: Тикка Суло Петрович
Мать ребёнка: Тикка (Хуттунен) Софья Матвеевна
Смерть
Неизвестно