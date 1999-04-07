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Тычкин Николай Степанович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

09.05.1943

Дата смерти

07.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1943

Отец: Тычкин Степан Корнилович

Мать: Матюхина Екатерина Сергеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тычкин Роман Николаевич

Мать ребёнка: Тычкина Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тычкина Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1988

Сын: Константин Николаевич

Мать ребёнка: Лариса

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
07.04.1999
Пермь, Пермский, Пермский край

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