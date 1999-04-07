Тычкин Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения09.05.1943
Дата смерти07.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тычкина Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тычкина Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1988
Мать ребёнка: Лариса
Смерть
07.04.1999