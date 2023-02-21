Полосухина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полосухина Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

PM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полосухин Петр Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1900 ст.

Сын: Лупин Тимофей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лупин Лаврентий Афанасьевич

Елань, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1904 ст.

Дочь: Лупина Елизавета Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лупин Лаврентий Афанасьевич

Елань, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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