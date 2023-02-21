Лупин Лаврентий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лупин Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
15.02.1900 ст.
Сын: Лупин Тимофей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Полосухина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
04.09.1904 ст.
Дочь: Лупина Елизавета Лаврентьевна
Мать ребёнка: Полосухина Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно