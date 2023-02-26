Туманов Григорий Михайлович
Место рожденияд.Охотное Сухиничского р-на
Дата рожденияОколо 1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Отец: Туманов Михаил Михайлович
Мать: ?
д.Охотное Сухиничского р-на
Военная награда
15.09.1944
медаль "За Отвагу"
Военная награда
10.03.1945
медаль "За Отвагу"
Военная награда
12.05.1945
орден "Красная Звезда"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туманова Александра
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Харьков