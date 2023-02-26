Туманов Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов Григорий Михайлович

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Место рождения

д.Охотное Сухиничского р-на

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1895 г.р.

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: Туманов Михаил Михайлович

Мать: ?

д.Охотное Сухиничского р-на
Военная награда
15.09.1944
медаль "За Отвагу"
Военная награда
10.03.1945
медаль "За Отвагу"
Военная награда
12.05.1945
орден "Красная Звезда"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманова Александра

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Харьков
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