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(Кулагина) Пелагея

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Кулагинъ Иванъ

Мать: Кулагина Агрофена Созонова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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