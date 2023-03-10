Коврижных Сава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Сава

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Коврижных Трофим

Мать: Апевимида Епимаховна

Смерть
1758
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