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Бардачев Яков Никитович

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Место рождения

Большое Городьково, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

05.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бордачев Никита Семенович

Мать: Бордачева Агафья Афанасьевна

Большое Городьково, Конышевский муниципальный район, Курская область
Смерть
05.03.1943
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