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Бардачев Яков Никитович
Бардачев Яков Никитович
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Место рождения
Большое Городьково
, Конышевский муниципальный район, Курская область
Дата рождения
1910
Дата смерти
05.03.1943
Пол
Мужской
Отец
Бордачев Никита Семенович
Мать
Бордачева (Косякова) Агафья Афанасьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Бордачев Никита Семенович
Мать:
Бордачева Агафья Афанасьевна
Большое Городьково
, Конышевский муниципальный район, Курская область
Смерть
05.03.1943
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