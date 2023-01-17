Большое Городьково
Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
897Большая Городкова, д. каз. и вл.при урочище на верху Городкова колодца.483280312320Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
287. Б. Городьково, деревня бывшая владельческая и государственная, дворов 110, жителей 655
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51417Большое Городьководеревня51°54'35°35'M-36-012
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38616426151д Большое Городьководеревня