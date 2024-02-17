Ефим Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Тимофей Филиппов

Мать: Агафья Иванова

Смерть
Неизвестно
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