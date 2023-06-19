Клестов Григорий Васильев
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Клестов Васiлий Феодоров
Мать: Анастасiя Феодорова
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Надежда Антонова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Татьяна Григорiева
Мать ребёнка: Швецова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина Григорiева
Мать ребёнка: Швецова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анна Григорiева
Мать ребёнка: Швецова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клестов Николай Григорьев
Мать ребёнка: Надежда Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Надежда Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Григорiева
Мать ребёнка: Швецова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клестов Василiй Григорiев
Мать ребёнка: Швецова Пелагея Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь в селе Гольяны
Смерть
Неизвестно