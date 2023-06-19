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Клестов Григорий Васильев

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Клестов Васiлий Феодоров

Мать: Анастасiя Феодорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1771

Сын: Клестов Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Надежда Антонова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Татьяна Григорiева

Мать ребёнка: Швецова Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина Григорiева

Мать ребёнка: Швецова Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анна Григорiева

Мать ребёнка: Швецова Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клестов Николай Григорьев

Мать ребёнка: Надежда Антонова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клестов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Надежда Антонова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Григорiева

Мать ребёнка: Швецова Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клестов Василiй Григорiев

Мать ребёнка: Швецова Пелагея Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь в селе Гольяны
Смерть
Неизвестно