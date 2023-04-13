Клестов Васiлий Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Клестов Феодор Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1746
Сын: Клестов Афанасiй Васильев
Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Клестов Григорий Васильев
Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Софья Васильева
Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Матрена Васильева
Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1796