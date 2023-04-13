Клестов Васiлий Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клестов Васiлий Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Клестов Феодор Иванов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1746

Сын: Клестов Афанасiй Васильев

Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Клестов Григорий Васильев

Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Сын: Клестов Иван Васильев

Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1758

Сын: Клестов Иосиф Василiев

Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Софья Васильева

Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Матрена Васильева

Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Анастасiя Феодорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1796
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