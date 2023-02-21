Конченкова (Борискина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Конченкова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Конченков Михаил Михайлович
Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.04.1983
Дочь: Зябкина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Конченков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
29.10.1989
Дочь: Конченкова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Конченков Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно