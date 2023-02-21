Конченкова (Борискина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конченкова (Борискина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Конченкова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Конченков Михаил Михайлович

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.04.1983

Дочь: Зябкина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Конченков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
29.10.1989

Дочь: Конченкова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Конченков Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конченков Михаил Михайлович

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