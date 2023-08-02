Алдатов Измаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов Измаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алдатов Хаджи

Мать: Алдатова Кыз Алиевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Алдатов Хаджи-Доги

Мать ребёнка: Алдатова Дуду

Рождение ребёнка
1824

Сын: Алдатов Кывдын

Мать ребёнка: Алдатова Дуду

Рождение ребёнка
1829

Сын: Алдатов Гуцыри

Мать ребёнка: Алдатова Дуду

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдатова Дуду

Смерть
Неизвестно
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