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Воинов Степан Евтеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 или 1845

Дата смерти

25.02.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 или 1845

Отец: Воинов Евтей Ионович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1862

Жена: Подзорова Мария Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.11.1864

Дочь: Воинова Варвара Степановна

Мать ребёнка: Подзорова Мария Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1866

Сын: Воинов Петр Степанович

Мать ребёнка: Подзорова Мария Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1868

Дочь: Воинова Параскева Степановна

Мать ребёнка: Подзорова Мария Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.02.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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