Воинов Степан Евтеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844 или 1845
Дата смерти25.02.1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 или 1845
Отец: Воинов Евтей Ионович
Бракосочетание
05.10.1862
Рождение ребёнка
26.11.1864
Дочь: Воинова Варвара Степановна
Мать ребёнка: Подзорова Мария Александровна
Рождение ребёнка
15.01.1866
Мать ребёнка: Подзорова Мария Александровна
Рождение ребёнка
11.10.1868
Дочь: Воинова Параскева Степановна
Мать ребёнка: Подзорова Мария Александровна
Смерть
25.02.1870