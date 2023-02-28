Мельникова Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти01.02.1895
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Василий Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1862
Рождение ребёнка
15.01.1874
Сын: Мельников Тимофей Филимонович
Отец ребёнка: Мельников Филимон Павлович
Рождение ребёнка
19.06.1876
Дочь: Томбасов Агриппина Мельникова
Отец ребёнка: Мельников Филимон Павлович
Рождение ребёнка
24.01.1879
Дочь: Ксения Мельникова
Отец ребёнка: Мельников Филимон Павлович
Рождение ребёнка
14.05.1882
Сын: Мельников Константин Филимонович
Отец ребёнка: Мельников Филимон Павлович
Смерть
01.02.1895