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Мельникова Елизавета Васильевна

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

01.02.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Василий Трофимович

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.02.1862

Муж: Мельников Филимон Павлович

Рождение ребёнка
15.01.1874

Сын: Мельников Тимофей Филимонович

Отец ребёнка: Мельников Филимон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1876

Дочь: Томбасов Агриппина Мельникова

Отец ребёнка: Мельников Филимон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1879

Дочь: Ксения Мельникова

Отец ребёнка: Мельников Филимон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1882

Сын: Мельников Константин Филимонович

Отец ребёнка: Мельников Филимон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
01.02.1895
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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