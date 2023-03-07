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Томбасов Агриппина Мельникова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

19.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1876

Отец: Мельников Филимон Павлович

Мать: Мельникова Елизавета Васильевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1897

Сын: Томбасов Даниил Ионович

Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1897

Муж: Томбасов Ион Иванович

Рождение ребёнка
09.12.1898

Сын: Томбасов Даниил Ионович

Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.12.1898

Сын: Томбасов Степан Ионович

Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1901

Сын: Томбасов Тимофей Ионович

Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.05.1902

Дочь: Ирина Ионовна

Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1903

Сын: Томбасов Дмитрий Ионович

Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1904

Сын: Томбасов Михаил Ионович

Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1906

Дочь: Евдокия Ионовна

Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1907

Сын: Томбасов Андрей Ионович

Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1911

Дочь: Ирина Ионовна

Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1912

Дочь: Наталья Ионовна

Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1915

Дочь: Матрена Ионовна

Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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