Томбасов Агриппина Мельникова
Место рождения
Дата рождения19.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1876
Рождение ребёнка
03.12.1897
Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович
Бракосочетание
20.?.1897
Рождение ребёнка
09.12.1898
Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1898
Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1901
Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1902
Дочь: Ирина Ионовна
Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1903
Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1904
Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1906
Дочь: Евдокия Ионовна
Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1907
Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1911
Дочь: Ирина Ионовна
Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1912
Дочь: Наталья Ионовна
Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1915
Дочь: Матрена Ионовна
Отец ребёнка: Томбасов Ион Иванович
Смерть
Неизвестно