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Ксения Мельникова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

24.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1879

Отец: Мельников Филимон Павлович

Мать: Мельникова Елизавета Васильевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
24.10.1899

Муж: Валяев Трофим Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1901

Сын: Валяев Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1903

Дочь: Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1904

Сын: Валяев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1906

Сын: Валяев Александр Трофимович

Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1910

Сын: Валяев Максим Трофимович

Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1913

Сын: Валяев Яков Трофимович

Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1914

Дочь: Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1916

Сын: Валяев Федор Трофимович

Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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