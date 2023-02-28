Ксения Мельникова
Место рождения
Дата рождения24.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1879
Бракосочетание
24.10.1899
Рождение ребёнка
06.02.1901
Сын: Валяев Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович
Рождение ребёнка
01.05.1903
Дочь: Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1904
Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1906
Сын: Валяев Александр Трофимович
Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович
Рождение ребёнка
26.04.1910
Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович
Рождение ребёнка
21.03.1913
Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1914
Дочь: Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович
Рождение ребёнка
05.03.1916
Отец ребёнка: Валяев Трофим Петрович
Смерть
Неизвестно