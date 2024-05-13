(Гарибян) Марал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гарибян) Аракса Арташесовна
Отец ребёнка: Гарибян Арташес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гарибян) Лусик Арташесовна
Отец ребёнка: Гарибян Арташес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гарибян Арташес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарибян Сеник Арташесович
Отец ребёнка: Гарибян Арташес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гарибян Арташес
Ахбаш Армянской ССР
из дневников Тарона Гарибяна | https://taron.ru/life.shtml | Гарибян Тарон Аликович
Упоминание
Неизвестно
из дневников Тарона Гарибяна | https://taron.ru/life.shtml | Гарибян Тарон Аликович