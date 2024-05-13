Гарибян Арташес Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гарибян Арташес

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гарибян) Аракса Арташесовна

Мать ребёнка: (Гарибян) Марал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гарибян) Лусик Арташесовна

Мать ребёнка: (Гарибян) Марал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарибян Араз Арташесович

Мать ребёнка: (Гарибян) Марал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарибян Сеник Арташесович

Мать ребёнка: (Гарибян) Марал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарибян Алик Арташесович

Мать ребёнка: (Гарибян) Марал

Ахбаш Армянской ССР
из дневников Тарона Гарибяна | https://taron.ru/life.shtml | Гарибян Тарон Аликович
Упоминание
Неизвестно
из дневников Тарона Гарибяна | https://taron.ru/life.shtml | Гарибян Тарон Аликович

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