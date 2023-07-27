Яковлева Александра Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1930
Дата смерти11.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1930
Отец: Светоносов Игнат
Мать: Светоносова Нина
Рождение ребёнка
14.10.1949
Дочь: Илющенко (Светоносова) Нина Прокопьевна
Отец ребёнка: не указан
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.12.1955
Сын: Яковлев Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Яковлев Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
02.05.1962
Дочь: Яковлева Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Прокопьевич
Кружилинский, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.04.1970
Сын: Яковлев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Яковлев Василий Прокопьевич
Смерть
11.10.1989