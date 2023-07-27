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Яковлева Александра Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1930

Дата смерти

11.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1930

Отец: Светоносов Игнат

Мать: Светоносова Нина

Рождение ребёнка
14.10.1949

Дочь: Илющенко (Светоносова) Нина Прокопьевна

Отец ребёнка: не указан

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.12.1955

Сын: Яковлев Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий Прокопьевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.05.1962

Дочь: Яковлева Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Прокопьевич

Кружилинский, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.04.1970

Сын: Яковлев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий Прокопьевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
11.10.1989

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