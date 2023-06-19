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Смарчков Александр Алексеевич
Смарчков Александр Алексеевич
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Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1902
Пол
Мужской
Отец
Смарчков Алексей Семенович
1879 г.р.
Мать
Смарчкова (Бурдукова) Екатерина Кузьминична
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Смарчков Алексей Семенович
Мать:
Смарчкова Екатерина Кузьминична
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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