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Смарчков Александр Алексеевич

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1902

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Смарчков Алексей Семенович

Мать: Смарчкова Екатерина Кузьминична

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд