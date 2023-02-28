Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Костина Наталья Игревна
Костина Наталья Игревна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Усть-Каменогорск
, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область
Дата рождения
04.05.1991
Пол
Женский
Отец
Патылицын Игорь Николаевич
1958 г.р.
Мать
Патылицына (Грибанова) Наталья Владимировна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1991
Отец:
Патылицын Игорь Николаевич
Мать:
Патылицына Наталья Владимировна
Усть-Каменогорск
, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия