Костина Наталья Игревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Наталья Игревна

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Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область

Дата рождения

04.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1991

Отец: Патылицын Игорь Николаевич

Мать: Патылицына Наталья Владимировна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область
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