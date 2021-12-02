Опрышко Иван Павлович 10.09.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Опрышко Иван Павлович

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился 10.09.1903, Великомихайловка, Дніпропетровська область

умер 06.11.1989, Торец Донецкая область Украина

Супруги
Опрышко (Кириченко) Евгения Митрофановна19.12.1906 г.р.
Дети
Радецкая (Опрышко) Леля Ивановна26.01.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Великомихайловка, Дніпропетровська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опрышко (Кириченко) Евгения Митрофановна

Рождение ребёнка
26.01.1930

Дочь: Радецкая (Опрышко) Леля Ивановна

Мать ребёнка: Опрышко (Кириченко) Евгения Митрофановна

Смерть
06.11.1989
Торец Донецкая область Украина

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