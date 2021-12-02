Опрышко Иван Павлович
мужской, родился 10.09.1903, Великомихайловка, Дніпропетровська область
умер 06.11.1989, Торец Донецкая область Украина
Супруги
Опрышко (Кириченко) Евгения Митрофановна19.12.1906 г.р.
Дети
Радецкая (Опрышко) Леля Ивановна26.01.1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Великомихайловка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1930
Дочь: Радецкая (Опрышко) Леля Ивановна
Мать ребёнка: Опрышко (Кириченко) Евгения Митрофановна
Смерть
06.11.1989
Торец Донецкая область Украина