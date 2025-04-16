Радецкая (Опрышко) Леля Ивановна
женский, родилась 26.01.1930
умерла 03.10.1986, Торецк Донецкая область Украина
ОтецОпрышко Иван Павлович10.09.1903 г.р.
МатьОпрышко (Кириченко) Евгения Митрофановна19.12.1906 г.р.
Супруги
Радецкий Анатолий Альбертович12.10.1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1930
Бракосочетание
06.09.1957
Комсомольский Воркута Коми Россия
Рождение ребёнка
17.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Радецкий Анатолий Альбертович
Рождение ребёнка
17.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Радецкий Анатолий Альбертович
Торецк Донецкая область
Смерть
03.10.1986
Торецк Донецкая область Украина