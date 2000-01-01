Радецкая (Опрышко) Леля Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радецкая (Опрышко) Леля Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1930

Дата смерти

03.10.1986

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1930

Отец: Опрышко Иван Павлович

Мать: Опрышко Евгения Митрофановна

Бракосочетание
06.09.1957

Муж: Радецкий Анатолий Альбертович

Комсомольский Воркута Коми Россия
Рождение ребёнка
17.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радецкий Анатолий Альбертович

Смерть
03.10.1986
Торецк Донецкая область Украина
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