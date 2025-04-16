Радецкая (Опрышко) Леля Ивановна 26.01.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Радецкая (Опрышко) Леля Ивановна

Автор
ВТ
Третьяк В.

женский, родилась 26.01.1930

умерла 03.10.1986, Торецк Донецкая область Украина

Отец
Опрышко Иван Павлович10.09.1903 г.р.
Мать
Опрышко (Кириченко) Евгения Митрофановна19.12.1906 г.р.
Супруги
Радецкий Анатолий Альбертович12.10.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1930

Отец: Опрышко Иван Павлович

Мать: Опрышко (Кириченко) Евгения Митрофановна

Бракосочетание
06.09.1957

Муж: Радецкий Анатолий Альбертович

Комсомольский Воркута Коми Россия

Рождение ребёнка
17.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радецкий Анатолий Альбертович

Рождение ребёнка
17.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радецкий Анатолий Альбертович

Торецк Донецкая область

Смерть
03.10.1986
Торецк Донецкая область Украина

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