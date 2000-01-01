Радецкая (Опрышко) Леля Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1930
Дата смерти03.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1930
Бракосочетание
06.09.1957
Комсомольский Воркута Коми Россия
Рождение ребёнка
17.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Радецкий Анатолий Альбертович
Смерть
03.10.1986
Торецк Донецкая область Украина