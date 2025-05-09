Клинова (Полупанова) Клавдия Архиповна 1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Клинова (Полупанова) Клавдия Архиповна

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 1911

умерла 1980

Супруги
Клинов Владимир Иванович1906 г.р.
Дети
Клинов Юрий Владимирович1936 г.р.
Клинов Леонид Владимирович1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Клинов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Клинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Клинов Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Клинов Владимир Иванович

Смерть
1980

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