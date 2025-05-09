Клинова (Полупанова) Клавдия Архиповна
женский, родилась 1911
умерла 1980
Супруги
Клинов Владимир Иванович1906 г.р.
Дети
Клинов Юрий Владимирович1936 г.р.
Клинов Леонид Владимирович1941 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клинов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Клинов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Клинов Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Клинов Владимир Иванович
Смерть
1980