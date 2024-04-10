Бутыркин Михаил Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1885
Мать ребёнка: Баранцева Акулина Мартынова
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Оренбургский мещанин Михайло Федотов Бутыркин и законная жена его Акилина Мартынова, оба православные Восприимниками были: Оренбургский мещанин Иван Мартынов Баранцев и Солдатская жена Ольга Мартынова... Показать все
Смерть
Неизвестно