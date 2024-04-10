Бутыркин Михаил Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутыркин Михаил Федотов

Бутыркин Михаил Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранцева Акулина Мартынова

Рождение ребёнка
15.09.1885

Сын: Бутыркин Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Баранцева Акулина Мартынова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Оренбургский мещанин Михайло Федотов Бутыркин и законная жена его Акилина Мартынова, оба православные Восприимниками были: Оренбургский мещанин Иван Мартынов Баранцев и Солдатская жена Ольга Мартынова... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.