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Куликовский Роман Симеонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Куликовский Симеон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Иустиния

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Куликовский Севастьян Романов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Куликовский Павел Романов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно