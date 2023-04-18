Куликовский Роман Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Куликовский Симеон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Иустиния
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Куликовский Севастьян Романов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Куликовский Павел Романов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно