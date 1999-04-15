Ваганов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаганов Михаил Александрович

Ваганов Михаил Александрович

avatar

Место рождения

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл

Дата рождения

28.10.1920

Дата смерти

15.04.1999

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1920

Отец: Ваганов Александр Иванович

Мать: Ваганова Анна Никаноровна

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
20.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ваганова Евгения Терентьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ваганова Евгения Терентьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Евгения Терентьевна

Смерть
15.04.1999
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close