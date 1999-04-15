Ваганов Михаил Александрович
Место рождениядер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Дата рождения28.10.1920
Дата смерти15.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1920
дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
20.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ваганова Евгения Терентьевна
Рождение ребёнка
18.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ваганова Евгения Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1999