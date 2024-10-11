Тарасова (Долгашова) Агрипина Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Долгашова) Агрипина Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Долгашов Самсон Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1861

Муж: Тарасов Поликарп Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1866

Дочь: Соломонова (Тарасова) Феодосья Поликарповна

Отец ребёнка: Тарасов Поликарп Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.07.1871

Сын: Тарасов Владимир Поликарпович

Отец ребёнка: Тарасов Поликарп Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1884

Сын: Тарасов Василий Поликарпович

Отец ребёнка: Тарасов Поликарп Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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