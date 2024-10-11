Тарасова (Долгашова) Агрипина Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Долгашов Самсон Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1861
Рождение ребёнка
24.05.1866
Дочь: Соломонова (Тарасова) Феодосья Поликарповна
Отец ребёнка: Тарасов Поликарп Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.07.1871
Сын: Тарасов Владимир Поликарпович
Отец ребёнка: Тарасов Поликарп Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.03.1884
Сын: Тарасов Василий Поликарпович
Отец ребёнка: Тарасов Поликарп Дмитриевич
Смерть
Неизвестно