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Григорий Алексеев

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Место рождения

д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1857

Жена: Агафия Федосова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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