Григорий Алексеев
Место рожденияд.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1857
Жена: Агафия Федосова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно