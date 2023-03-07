Романова (Балакина) Варвара
Место рождения
Дата рождения29.11.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1836
Отец: Балакинъ Якимъ
Мать: Балакина Афимья
Бракосочетание
19.01.1858
Муж: Романовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Романова Прасковья
Отец ребёнка: Романовъ Яковъ
Рождение ребёнка
20.04.1860
Сын: Романовъ Егоръ
Отец ребёнка: Романовъ Яковъ
Рождение ребёнка
06.09.1862
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Романовъ Яковъ
Рождение ребёнка
02.11.1863
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Романовъ Яковъ