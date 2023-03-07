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Романова (Балакина) Варвара

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.11.1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1836

Отец: Балакинъ Якимъ

Мать: Балакина Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1858

Муж: Романовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Романова Прасковья

Отец ребёнка: Романовъ Яковъ

Рождение ребёнка
20.04.1860

Сын: Романовъ Егоръ

Отец ребёнка: Романовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1862

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Романовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1863

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Романовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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