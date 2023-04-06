2 жена Кувыркина (Орефьева) Евгения Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти17.05.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1892
Жених - воспитанник Вологодского учительского института из крестьян Ярославской губернии и уезда Великосельской волости села Великого Николай Георгиевич Кувыркин православного вероисповеддания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1894
Сын: Кувыркин мертворожденный Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
11.05.1895
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Кувыркин Петр (Егорович)
Рождение ребёнка
11.05.1895
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1896
Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1897
Дочь: Надежда Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1898
Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1900
Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич
(ГАЯО ф.230 оп.11 д.122 лист 217 об-218 запись № 6) (ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, лист 48 об, запись 6)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.05.1900
Причина смерти: от чахотки | смерть в возрасте 26 лет. (ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп.11 д. 810 лист 61об-62 запись № 6)
Похороны
19.05.1900
смерть в возрасте 26 лет. (ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп.11 д. 810 лист 61об-62 запись № 6)Погребение совершал священник Александр Торопов с испр. должность псаломщика Иваном Шишаковым на приходском кладбище ... Показать все