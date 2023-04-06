2 жена Кувыркина (Орефьева) Евгения Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2 жена Кувыркина (Орефьева) Евгения Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

17.05.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1892

Муж: Яков Васильевич Иаков Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - воспитанник Вологодского учительского института из крестьян Ярославской губернии и уезда Великосельской волости села Великого Николай Георгиевич Кувыркин православного вероисповеддания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Кувыркин мертворожденный Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.05.1895

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Кувыркин Петр (Егорович)

Рождение ребёнка
11.05.1895

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.05.1896

Сын: Кувыркин Николай Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.09.1897

Дочь: Надежда Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.11.1898

Сын: Кувыркин Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.04.1900

Сын: Кувыркин Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГАЯО ф.230 оп.11 д.122 лист 217 об-218 запись № 6) (ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, лист 48 об, запись 6)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
17.05.1900
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от чахотки | смерть в возрасте 26 лет. (ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп.11 д. 810 лист 61об-62 запись № 6)
Похороны
19.05.1900
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
смерть в возрасте 26 лет. (ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп.11 д. 810 лист 61об-62 запись № 6)Погребение совершал священник Александр Торопов с испр. должность псаломщика Иваном Шишаковым на приходском кладбище ... Показать все
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