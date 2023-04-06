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(Кувыркина) Александра Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1895

Дата смерти

17.07.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1895

Отец: Кувыркин Петр (Егорович)

Мать: 2 Жена Кувыркина Евгения Степанова

Крещение
11.05.1895
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники – той же волости и села крестьянин Николай Васильев Кувыркин и крестьянина Димитрия Николаева Моругина жена Анна Михайлова. Таинство крещения совершал священник Александр Торопов с испра... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
17.07.1895
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от поноса | Воспреемники – той же волости и села крестьянин Николай Васильев Кувыркин и крестьянина Димитрия Николаева Моругина жена Анна Михайлова. Таинство крещения совершал священни... Показать все
Похороны
19.07.1895
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники – той же волости и села крестьянин Николай Васильев Кувыркин и крестьянина Димитрия Николаева Моругина жена Анна Михайлова. Таинство крещения совершал священник Александр Торопов с испра... Показать все
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