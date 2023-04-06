(Кувыркина) Александра Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1895
Дата смерти17.07.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1895
Крещение
11.05.1895
Воспреемники – той же волости и села крестьянин Николай Васильев Кувыркин и крестьянина Димитрия Николаева Моругина жена Анна Михайлова. Таинство крещения совершал священник Александр Торопов с испра... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1895
Причина смерти: от поноса | Воспреемники – той же волости и села крестьянин Николай Васильев Кувыркин и крестьянина Димитрия Николаева Моругина жена Анна Михайлова. Таинство крещения совершал священни... Показать все
Похороны
19.07.1895
Воспреемники – той же волости и села крестьянин Николай Васильев Кувыркин и крестьянина Димитрия Николаева Моругина жена Анна Михайлова. Таинство крещения совершал священник Александр Торопов с испра... Показать все