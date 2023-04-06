Руднева (Ефанова) Наталья Наумовна
Место рождения
Дата рождения19.08.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1897
Отец: Ефанов Наум Петрович
Мать: Ефанова Анна Николаевна
Бракосочетание
02.11.1922
Рождение ребёнка
07.10.1923
Сын: Руднев Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Руднев Григорий Васильевич
ГАЗО Акты гражданского состояния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно