Руднева (Ефанова) Наталья Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Ефанова) Наталья Наумовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

19.08.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1897

Отец: Ефанов Наум Петрович

Мать: Ефанова Анна Николаевна

Бракосочетание
02.11.1922

Муж: Руднев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
07.10.1923

Сын: Руднев Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Руднев Григорий Васильевич

ГАЗО Акты гражданского состояния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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