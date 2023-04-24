Руднев Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1891
Бракосочетание
02.11.1922
Жена: Руднева Наталья Наумовна
Рождение ребёнка
07.10.1923
Сын: Руднев Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Руднева Наталья Наумовна
ГАЗО Акты гражданского состояния
Работа или профессия
Неизвестно
извозчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно