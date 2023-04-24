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Руднев Григорий Васильевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

25.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1891

Отец: Руднев Василий Пахомович

Мать: Руднева Агафья Никифоровна

Бракосочетание
02.11.1922

Жена: Руднева Наталья Наумовна

Рождение ребёнка
07.10.1923

Сын: Руднев Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Руднева Наталья Наумовна

ГАЗО Акты гражданского состояния
Работа или профессия
Неизвестно
извозчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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