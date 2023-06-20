Абдулнасыр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулнасыр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1772 по 1779 г.р.

Мать

1781 г.р.

Жена

1821 г.р.

Дети

1840 г.р.
1845 г.р.
1847 г.р.
1849 г.р.
1854 г.р.
1858 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Абдрашит

Мать: Чуранаева Сафура

Рождение ребёнка
1840

Сын: Абдулсабир

Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Миньмозамал

Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Абдулхабир

Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бибинафиса

Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Бибифатима

Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Бибишарифа

Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Габдулсаиих

Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснизиган Хисамутдинова

Смерть
Неизвестно