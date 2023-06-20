Абдулнасыр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Абдрашит
Мать: Чуранаева Сафура
Рождение ребёнка
1840
Сын: Абдулсабир
Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Миньмозамал
Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Абдулхабир
Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бибинафиса
Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Бибифатима
Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Бибишарифа
Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Габдулсаиих
Мать ребёнка: Хуснизиган Хисамутдинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хуснизиган Хисамутдинова
Смерть
Неизвестно