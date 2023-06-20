Хуснизиган Хисамутдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснизиган Хисамутдинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

1840 г.р.
1845 г.р.
1847 г.р.
1849 г.р.
1854 г.р.
1858 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Хисамутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Абдулсабир

Отец ребёнка: Абдулнасыр

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Миньмозамал

Отец ребёнка: Абдулнасыр

Рождение ребёнка
1847

Сын: Абдулхабир

Отец ребёнка: Абдулнасыр

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бибинафиса

Отец ребёнка: Абдулнасыр

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Бибифатима

Отец ребёнка: Абдулнасыр

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Бибишарифа

Отец ребёнка: Абдулнасыр

Рождение ребёнка
1859

Сын: Габдулсаиих

Отец ребёнка: Абдулнасыр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулнасыр

Смерть
Неизвестно