Хуснизиган Хисамутдинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Хисамутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Абдулсабир
Отец ребёнка: Абдулнасыр
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Миньмозамал
Отец ребёнка: Абдулнасыр
Рождение ребёнка
1847
Сын: Абдулхабир
Отец ребёнка: Абдулнасыр
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бибинафиса
Отец ребёнка: Абдулнасыр
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Бибифатима
Отец ребёнка: Абдулнасыр
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Бибишарифа
Отец ребёнка: Абдулнасыр
Рождение ребёнка
1859
Сын: Габдулсаиих
Отец ребёнка: Абдулнасыр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулнасыр
Смерть
Неизвестно