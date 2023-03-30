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Каменских Матрёна Глебовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

02.03.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1906

Сын: Каменских Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Каменских Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Каменских Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Каменских Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Каменских Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Каменских Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменских Алексей Фёдорович

Смерть
02.03.1944
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