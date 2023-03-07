Овчинниковъ Прокопий
Место рождения
Дата рождения05.07.1863
Дата смерти24.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1863
Отец: Овчинниковъ Романъ
Мать: Овчинникова Татьяна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Овчинниковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Овчинникова Васса
Рождение ребёнка
15.05.1888
Дочь: Ивлева Акулина
Мать ребёнка: Овчинникова Васса
Михайловка
Рождение ребёнка
12.05.1891
Дочь: Гликерья
Мать ребёнка: Овчинникова Васса
Янгизъ
Рождение ребёнка
1893
Сын: Овчинниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Овчинникова Васса
Рождение ребёнка
24.04.1895
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Овчинникова Васса
Рождение ребёнка
01.12.1899
Сын: Овчинниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Овчинникова Василиса
Рождение ребёнка
1906
Сын: Овчинниковъ Василий
Мать ребёнка: Овчинникова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Василиса
Смерть
24.12.1920
Причина смерти: ВМН