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Овчинниковъ Прокопий

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.07.1863

Дата смерти

24.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1863

Отец: Овчинниковъ Романъ

Мать: Овчинникова Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Овчинниковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Овчинникова Васса

Рождение ребёнка
15.05.1888

Дочь: Ивлева Акулина

Мать ребёнка: Овчинникова Васса

Михайловка
Рождение ребёнка
12.05.1891

Дочь: Гликерья

Мать ребёнка: Овчинникова Васса

Янгизъ
Рождение ребёнка
1893

Сын: Овчинниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Овчинникова Васса

Рождение ребёнка
24.04.1895

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Овчинникова Васса

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1899

Сын: Овчинниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Овчинникова Василиса

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Сын: Овчинниковъ Василий

Мать ребёнка: Овчинникова Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Василиса

Смерть
24.12.1920
Причина смерти: ВМН
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