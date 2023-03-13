Овчинникова (Прокофьева) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Прокофьевъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1899
Сын: Овчинниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Овчинниковъ Прокопий
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906
Сын: Овчинниковъ Василий
Отец ребёнка: Овчинниковъ Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинниковъ Прокопий
Смерть
1954