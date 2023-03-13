Овчинникова (Прокофьева) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Прокофьева) Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Прокофьевъ Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1899

Сын: Овчинниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Овчинниковъ Прокопий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Сын: Овчинниковъ Василий

Отец ребёнка: Овчинниковъ Прокопий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинниковъ Прокопий

Смерть
1954
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